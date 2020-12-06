В Ярославской области подорожали бензин и дизельное топливо

Бензин марок АИ-92 и АИ-95 стал чуть дешевле - на 5 и 2 копейки соответственно Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ярославской области подорожал бензин марки АИ-98. Его стоимость изменилась на 11 копеек, сообщили в пресс-службе Ярославльстата.

Кроме того, выросло в цене и дизельное топливо - на 41 копейку. А вот бензин марок АИ-92 и АИ-95 стал чуть дешевле - на 5 и 2 копейки соответственно.

Изменились цены и на некоторые продукты питания. Так, подорожали огурцы (+6,6%), помидоры (+ 5,1%), шоколадные конфеты (+ 3,4%) и репчатый лук (+ 1,6%). При этом подешевели карамель (- 2%), черный чай (- 2%), вермишель (- 1,6%) и сметана (- 1%).