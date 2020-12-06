Мэр Рыбинска просит вернуться в городские школы уволившихся учителей

В школах Рыбинска не хватает учителей физики, математики и информатики Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Рыбинска Денис Добряков предложил жителям города, имеющим педагогическое образование, но по каким-либо причинам не работающим на данный момент по специальности, вернуться в школы. Такую просьбу градоначальник озвучил по время видеообращения на своей странице в социальной сети.

- Проанализировав выпуск учеников, мы поняли, что за последние годы потеряли потенциальных высококвалифицированных работников, подготовленных для нашей промышленности. Мы недополучили специалистов физико-математического направления. И этот пробел вместе с предприятиями нашего города, школами и нашим вузом будем восполнять. И первое, что нужно сделать, это обратить внимание на педагогический состав в наших школах, - сказал Денис Добряков.

По его словам, в образовательных учреждениях не хватает учителей физики, математики и информатики. Глава Рыбинска отметил, что если местные педагоги не захотят вернуться в школы, тогда для работы с детьми будут привлекать иногородних специалистов.