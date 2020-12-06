Ярославец, изрисовавший стены подъезда дома, сам убрал свои «художества»

Любитель граффити не знал, что попал в объектив видеокамеры, установленной в здании Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Сам натворил, сам исправил. Именно такими словами можно описать то, что сделал житель Ярославля.

Молодой человек изрисовал стены подъезда одного из домов на проспекте Машиностроителей. Вот только любитель граффити не знал, что попал в объектив видеокамеры, установленной в здании. Жители дома через социальные сети объявили хулигана в «розыск».

По всей видимости, ярославец узнал о том, что в одночасье стал «звездой», и решил связаться с автором поста.

- Вандал, разрисовавший стены, вышел со мной на связь. Приехал и все свои художества закрасил... Сила соцсетей, - написала Маргарита Железова.

Возможно, эта история послужит хорошим уроком для всех любителей «потворить».