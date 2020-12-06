С огнем боролись 8 часов: в Тутаеве произошел пожар в жилом доме

Пожар произошел в здании бывшего военкомата ночью 5 декабря. ФОТО: группа "Тутаев Подслушано" во ВКонтакте

Пожар в доме на улице Ленина, где раньше располагался городской военкомат, произошел ночью 5 декабря.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС около трех часов ночи. На место ЧП прибыли пять пожарных машин и 17 спасателей. Справиться с огнем удалось только к 11 часам утра.

По словам жителей пострадавшего дома, возгорание произошло на втором этаже. Крыша здания провалилась, три квартиры уничтожены полностью, еще пять сильно повреждены. К счастью, никто из людей не пострадал. Все вовремя успели выйти из дома.

- Если бы не ярославская пожарная часть, у нас не уцелели бы вещи. Спасибо вам большое, очень оперативно сработали, - написал в социальных сетях житель дома.

Пользователи Сети выдвигают предположения о том, что могло стать причиной возгорания. Одни пишут, что в доме были проблемы с газовым оборудованием. Другие считают: кто-то из жильцов мог забыть выключить обогреватель. Истинные причины пожара после экспертиз назовут специалисты.