Ярославцев на следующей неделе ждет погода «миллион на миллион»

Ярославцам обещают ясную и солнечную неделю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Декабрь в регионах Центральной России может стать самым солнечным и светлым в истории метеонаблюдений.

- Благодаря вторжению сибирского антициклона начался длительный период малооблачной погоды, которую синоптики называют «миллион на миллион». Такая погода продержится до следующих выходных. По прогнозу, ожидается 50-55 ясных часов, - рассказали сотрудники центра «Фобос».

Завтра, 7 декабря, в Ярославле ночью и днем -4..-6°, ветер южный, умеренный. Такая же погода сохранится во вторник и среду. В четверг, 10 декабря, станет холоднее - ночью и днем -5..-7°, ветер юго-восточный, умеренный. К пятнице столбики термометров опустятся еще чуть ниже - ночью и днем -6..-8°.

Если прогнозы синоптиков оправдаются, не упустите возможность насладиться ясной и солнечной погодой.