В ярославскую колонию не попали телефоны и наркотики

В пяти свертках находились 13 мобильных телефонов. ФОТО: пресс-служба УФСИН России по Ярославской области

Сотрудники УФСИН пресекли попытки перебросить запрещенные предметы на территорию исправительной колонии №8 в Ярославле.

Сначала задержали 29-летнего местного жителя. В ходе досмотра в кармане куртки мужчины нашли сверток, обмотанный скотчем, в котором находились наркотики - метадон общим весом более 3,29 граммов. Ярославца и изъятое вещество передали полиции, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

Спустя несколько дней оперативники задержали 23-летнего молодого человека, который пытался перебросить через ограждение запрещенные предметы. В пяти свертках, которые обнаружили при нарушителе, находились 13 мобильных телефонов. На ярославца составили административный протокол.