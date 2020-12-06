Жители Ярославской области будут больше платить за капремонт

Стоимость минимальной платы с квадратного метра вырастет на 34 копейки в месяц и составит 8,14 рубля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области вырастет размер взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Стоимость минимальной платы с квадратного метра вырастет на 34 копейки в месяц и составит 8,14 рубля.

- Согласно региональному закону, принятому в 2013 году, минимальный взнос должен индексироваться раз в год. При расчете учитываются необходимый объем проведения работ, инфляция, - пояснила и. о. директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Мария Сачкова.

По ее словам, изменение размера взноса позволит выполнить перед ярославцами обязательства, предусмотренные региональной программой по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Для жильцов 1-комнатной квартиры площадью 33 квадратных метра увеличение размера платы за капремонт в год составит 134,64 рубля, для жителей «двушек» площадью 42 квадрата - 171,36 рубля, для жителей 3-комнатных квартир площадью 54 квадрата - 220,32 рубля.

Информацию о новом минимальном размере взноса на капремонт размесят на оборотной стороне квитанций за декабрь. Ярославцы получат их в январе.