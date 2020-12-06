Ярославец «зарабатывал» на жизнь, воруя из подъездов пожарные рукава

Ярославец воровал пожарные рукава из незапертых ящиков Фото: Светлана Крутикова

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 23-летнего безработного жителя Ярославля. Молодой человек обвиняется в совершении краж.

По версии следствия, в 2019 году ярославец «зарабатывал» себе на жизнь, воруя пожарные рукава из незапертых ящиков, которые установлены на каждом этаже в новых многоквартирных домах. Молодой человек откручивал гайки креплений на рукавах, складывал похищенное в принесенный с собой мешок и уходил. Таким образом он вынес из двух домов на улице Штрауса во Фрунзенском районе 43 рукава на общую сумму порядка 33 тысяч рублей.

Кражей пожарных рукавов ярославец не ограничился. Он также неоднократно воровал из подъездов велосипеды, а однажды обнес квартиру знакомой.

- В доме потерпевшей молодой человек не раз бывал вместе со своей подругой. Воспользовавшись ключами от квартиры, которые находились у девушки, обвиняемый похитил телевизор и телевизионную приставку, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В настоящее время дело передано в суд.