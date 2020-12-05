Не уступил дорогу: в Ярославле будут судить водителя-экспедитора за ДТП с пострадавшим

В результате столкновения водитель мотороллера получил множественные травмы головы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершилось расследование в отношении 43-летнего водителя-экспедитора из Ростова. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

ДТП произошло 11 июня этого года на перекрестке Юго-Западной окружной дороги в Красноперекопском районе Ярославля. По версии следствия, автомобиль «ГАЗ 4732», за рулем которого находился обвиняемый, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и не уступил дорогу мотороллеру. В результате столкновения 29-летний водитель «Вятки» получил множественные травмы головы.

- В ходе следствия обвиняемый признал свою вину и возместил ущерб пострадавшему, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В настоящее время дело передано в суд. Водителю-экспедитору грозит до двух лет лишения свободы.