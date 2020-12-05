Мэрия Ярославля продает недострой почти за 93 миллиона рублей

Мэрия просит за недострой на улице Труфанова 92,992 миллиона рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недостроенный торгово-сервисный центр, который находится на перекресте улиц Труфанова и Панина в Дзержинском районе, выставили на торги. Информация об аукционе появилась на сайте мэрии Ярославля.

Возводить комплекс начали в 2004 году. Однако у предпринимателей, взявшихся за дело, не хватило денег, чтобы завершить начатое. На данный момент степень готовности здания оценили в 43%. В результате объект заморозили. А в июне этого года ярославские власти через суд изъяли недострой у прежних владельцев.

В августе объект уже выставляли на торги, но желающих приобрести его не нашлось. Возможно, потенциальных покупателей отпугивает цена. Начальная стоимость недостроя составляет 92,992 миллиона рублей. Удастся ли мэрии на этот раз продать здание, станет известно 20 января.