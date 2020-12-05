В Ярославле изменится расписание одного из автобусов

С 7 декабря вносятся коррективы в расписание автобуса №17 Фото: Алексей БУЛАТОВ

С понедельника, 7 декабря, вносятся коррективы в расписание автобуса №17 «ЯШЗ - Поселок Ивняки». Информация об этом появилась на сайте «Яргортранса». Изменения коснутся рабочих дней.

Отправление от остановки «ЯШЗ»:

05.47; 06.02; 06.18; 06.34; 06.50; 06.58; 07.05; 07.13; 07.20; 07.28; 07.36; 07.44; 07.52; 08.00; 08.08; 08.16; 08.23; 08.31; 08.38; 08.46; 08.54; 09.07; 09.23; 09.39; 09.54; 10.02; 10.09; 10.17; 10.25; 10.33; 10.41; 10.49; 11.04; 11.19; 11.35; 11.51; 12.08; 12.25; 12.42; 12.59; 13.16; 13.33; 13.42; 13.51; 14.00; 14.09; 14.18; 14.27; 14.35; 14.43; 14.51; 14.59; 15.08; 15.17; 15.24; 15.32; 15.39; 15.46; 15.53; 16.01; 16.09; 16.17; 16.26; 16.35; 16.44; 16.53; 17.02; 17.10; 17.18; 17.26; 17.34; 17.42; 17.50; 17.58; 18.10; 18.23; 18.36; 18.49; 19.01; 19.10; 19.19; 19.28; 19.37; 19.46; 19.53; 20.00; 20.07; 20.14; 20.22; 20.38; 20.54; 21.11; 21.28; 21.45; 22.01; 22.17; 22.34; 22.50; 23.04; 23.18; 23.32.

От остановки «Поселок Ивняки»:

05.05; 05.20; 05.36; 05.52; 06.08; 06.14; 06.21; 06.29; 06.36; 06.44; 06.52; 07.00; 07.08; 07.16; 07.24; 07.32; 07.39; 07.47; 07.54; 08.02; 08.10; 08.18; 08.26; 08.34; 08.42; 08.50; 08.57; 09.05; 09.12; 09.20; 09.28; 09.41; 09.57; 10.13; 10.28; 10.36; 10.43; 10.51; 10.59; 11.07; 11.15; 11.23; 11.38; 11.53; 12.09; 12.25; 12.42; 12.59; 13.16; 13.33; 13.50; 14.07; 14.16; 14.25; 14.34; 14.43; 14.52; 15.01; 15.09; 15.17; 15.25; 15.33; 15.42; 15.51; 15.58; 16.06; 16.13; 16.20; 16.27; 16.35; 16.43; 16.51; 17.00; 17.09; 17.18; 17.27; 17.36; 17.44; 17.52; 18.00; 18.08; 18.16; 18.24; 18.32; 18.44; 18.57; 19.10; 19.23; 19.35; 19.53; 20.11; 20.27; 20.41; 20.56; 21.12; 21.28; 21.45; 22.01; 22.18; 22.34; 22.51.