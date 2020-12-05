В Ярославле иномарка насмерть сбила мужчину на пешеходном переходе

ДТП произошло вчера, 4 декабря, около 23:50 на улице Дачной в Заволжском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДТП произошло вчера, 4 декабря, около 23:50 на улице Дачной в Заволжском районе. По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» сбил 31-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

- От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа и медики. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.