Подробную информацию по изменению в Генеральный план можно посмотреть на сайте мэрии Фото: Мэрия Ярославля

В Дзержинском районе Ярославля планируют построить Дом культуры и военный госпиталь. Этот вопрос обсуждался во время публичных слушаний по проекту Генерального плана города, которые прошли 3 декабря.

Новый Дом культуры должен появиться на пересечении Тутаевского шоссе и улицы Бабича, госпиталь - на Ленинградском шоссе. Финансировать строительство последнего будет Министерство обороны. Для возведения ДК потребуется найти целевую программу, по которой выделят средства для реализации проекта. Кроме того, жилую функциональную зону Павловской рощи в Дзержинском районе изменят на зону рекреации, сообщила председатель ТСЖ «На Советской» Елена Богданова.

Отметим, что изменения ждут не только Дзержинский район. Во Фрунзенском появится волейбольный комплекс. А территория Ярославской Большой мануфактуры из производственной превратится в общественно-жилую, деловую и рекреационную.

Подробную информацию по изменению в Генеральный план можно посмотреть на сайте городской мэрии.