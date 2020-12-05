Жительница Ярославской области «озолотила» мошенников более чем на один миллион рублей

Звонившие убедили женщину перевести на "безопасный" счет 1,2 миллиона рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Схема, которую используют телефонные мошенники, уже стара как мир. Тем не менее по-прежнему находятся те, кто попадается на удочку любителей чужих денег. В этот раз жертвой злоумышленников стала 57-летняя жительница Рыбинска.

Женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Злоумышленники сообщили, что со счетов клиентки якобы пытаются незаконно снять деньги. Звонившие убедили женщину в том, что только перевод средств на «безопасный» счет поможет предотвратить их потерю. Не заподозрив подвоха, потерпевшая сняла с одного вклада 1,07 миллиона рублей, со второго - 196 тысяч и внесла всю сумму по указанным лжеработниками реквизитам. Деньги, естественно, бесследно исчезли.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.