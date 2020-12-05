Ярославский «Локомотив» потерпел пятое гостевое поражение подряд

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев льда. ФОТО: ХК "Локомотив"

Вчера, 4 декабря, ярославский «Локомотив» встретился с казахстанским «Барысом» в Нур-Султане. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев льда. Это пятое гостевое поражение «железнодорожников» подряд.

Первую шайбу казахстанцы забросили на девятой минуте игры. Автором гола стал Антон Сагадеев. На восьмой минуте второго периода Георгию Иванову из «Локомотива» удалось сравнять счет. В конце второго отрезка Мэтт Фрэттин вновь вывел свою команду вперед. Третья, победная, шайба влетела в пустые ворота «железнодорожников» от клюшки Линуса Виделля.

Это поражение стало для «Локомотива» пятым подряд в гостевых матчах. Следующую игру команда вновь проведет на выезде. Завтра, 6 декабря, ярославцы встретятся с новосибирской «Сибирью».