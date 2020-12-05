Ярославский губернатор спросил у жителей региона, делать ли 31 декабря выходным

Большинство ярославцев высказались за то, чтобы отдыхать 31 декабря Фото: Мэрия Ярославля

В начале этой недели Кремль сообщил, что регионы могут сами определять, делать ли 31 декабря выходным. Губернатор Дмитрий Миронов решил узнать, хотят ли жители Ярославской области отдыхать в этот день. Публичный опрос глава региона организовал на своей странице в социальной сети.

- Дорогие ярославцы, считаете ли вы, что 31 декабря должно стать для области выходным днем? Важно услышать ваше мнение, жду комментарии и предложения, - написал Дмитрий Миронов.

Большинство респондентов высказались за то, чтобы отдыхать в последний день 2020 года.

В Белгородской, Курской, Владимирской областях, республиках Крым и Татарстан, а также в Ставропольском крае 31 декабря уже объявили выходным и сделали рабочей последнюю субботу месяца - 26 декабря.