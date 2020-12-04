«Не расстраивайтесь, это же собака». В Ярославле маршрутка сбила двух собак, хозяин успел отпрыгнуть

Ошейник, который был на одной из собак, застрял в бампере. ФОТО: группа "Подслушано у водителей Ярославль" ВКонтакте

ДТП в Заволжском районе Ярославля произошло 1 декабря в десятом часу вечера. Под колеса маршрутки №90С попали две собаки, их хозяин успел отскочить в сторону. Одного пса, Мишку, спасти не удалось. Второй получил черепно-мозговую травму и ушибы. Ошейник, который был на одной из собак, застрял в бампере.

- Мы шли на зеленый свет, ему (водителю маршрутки – прим.ред.) горел запрещающий красный. У Мишки (большой собаки) перелом позвоночника, разрыв спинного мозга. У собаки травмы, несовместимые с жизнью. Будьте аккуратнее на дорогах за рулем и пешком. Особенно прошу вас, аккуратнее на светофоре на Линейной, - пишет автор поста.

Хозяин написал заявление в полицию, так как, помимо того, что погибла одна собака и пострадала вторая, была угроза жизни и здоровью человека.

По словам очевидцев, водитель другой маршрутки не нашел ничего лучшего, кроме как успокоить людей словами «Не расстраивайтесь, это же собака…».