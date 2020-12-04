В Ярославле из-за COVID-19 закрылась туберкулезная больница

Прием больных в легочное отделение приостановлен Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ярославская областная туберкулезная больница временно приостановила работу – отменен прием больных в легочное отделение. Такие ограничения, как не трудно догадаться, связаны с коронавирусом.

Когда больница вновь начнет принимать больных туберкулезом – не известно. Ждать нужно тех времен, когда улучшится ситуация с COVID-19. Если учесть, что специалисты предрекают третью волну весной, на скорое открытие тубдиспансера надеяться не стоит.

В Ярославской области ситуация с COVID-19 стабильная, но стабильность эта далеко не радужная. Четвертые сутки подряд оперативный штаб сообщает о смертях от коронавируса, причем, за последние три дня ежедневно умирали по три человека. Ежедневное число заболевших последние две недели не опускается ниже отметки в 180 человек.