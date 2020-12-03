Боксер из Рыбинска стал победителем первенства Европы Фото: Правительство Ярославской области

Спортсмен из Рыбинска Даниил Леонов стал победителем юношеского первенства Европы по боксу. В соревнованиях приняли участие 200 человек из 27 стран мира.

Из-за пандемии Даниилу пришлось пропустить несколько крупных соревнований, но жесткая дисциплина и системная подготовка позволили ему победить.

- Для нас подготовка чемпиона такого высокого уровня в первую очередь означает профессионализм тренерского состава. Ярославская школа бокса развивается, воспитывает новое поколение выдающихся спортсменов. Желаю Даниилу новых успехов, - написал на своей странице в соцсети губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.