Тутаевское шоссе в Ярославле доделают в следующем году

В настоящее время идет приемка работ, связанных с новой контактной сетью для троллейбусов Фото: Мэрия Ярославля

Тутаевское шоссе в Ярославле доделают в 2021 году. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщил мэр города Владимир Волков.

По словам градоначальника, объект готов на 99%. В настоящее время идет приемка работ, связанных с новой контактной сетью для троллейбусов. Кроме того, подрядчик доделывает «маленькие виды работ».

- Ограждения установлены чуть вправо-влево не по проекту. Столб по предписанию необходимо перенести на полметра-метр от дороги. Главное, что построена дорога, тротуары и выполнено благоустройство, - пояснил Владимир Волков.

Обратить внимание на моменты, которые надо доделать, городские власти планируют еще и весной. Саму дорогу полностью введут в эксплуатацию до конца этого года.