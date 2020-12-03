В Ярославле нашли телефонного террориста, «заминировавшего» торговый центр

Из-за сообщения эвакуировали более 500 человек Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле сотрудники полиции нашли подростка, который сообщил о минировании торгового центра в Брагине. Телефонному террористу оказалось 14 лет и он состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Из-за информации о минировании, которая, естественно, оказалась ложной, пришлось эвакуировать всех сотрудников и посетителей ТЦ, а это свыше 500 человек. На место выезжали оперативники, кинологи с собакой, скорая и спасатели. Опасных предметов при осмотре не нашли.

Было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, юноша признался, что это сделал он. Виновный по этой статье должен будет заплатить штраф, но так как молодому человеку еще нет 18 лет и он не имеет свой источник дохода, отвечать за его хулиганство придется родителям.