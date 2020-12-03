Жителям Рыбинска запретили выходить на лед водоемов

В Рыбинске официально начал действовать запрет выхода на лед. ФОТО: администрация Рыбинска

В Ярославскую область пришли морозы, а это значит что уже совсем скоро на всех водоемах региона встанет лед. Пока еще очень тонкий и опасный. В Рыбинске официально начал действовать запрет выхода на лед рек Волга, Шексна и Черемуха, а также Рыбинского водохранилища. Ограничения установлены до 31 декабря.

- Ежегодно такая мера вводится с целью предупреждения несчастных случаев на водоемах и реках в пределах городской черты. На потенциально опасных участках выставляются аншлаги, береговая линия берется под наблюдение, ведется патрулирование, - пояснили в администрации Рыбинска.

Рыбинцам, которые нарушат запрет, грозит штраф – от 3 до 5 тысяч рублей.