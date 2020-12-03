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В новогодние праздники СЖД пустит дополнительные поезда через Ярославль

Планируется назначить 18 дополнительных поездов дальнего следования
Полина Вачнадзе
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Планируется назначить 18 дополнительных поездов дальнего следования

Планируется назначить 18 дополнительных поездов дальнего следования

Фото: Полина Вачнадзе

В предновогодние дни и новогодние каникулы Северная железная дорога планирует назначить 18 дополнительных поездов дальнего следования на 53 рейса.

Пустят поезда:

- №233/234 Архангельск – Москва отправлением из Архангельска 29 декабря, 1, 6 и 9 января и отправлением из Москвы 30 декабря, 2,7,10 января;

- №244/243 Ярославль – Мурманск отправлением из Ярославля 26 и 30 декабря, 4, 8,12 января и отправлением из Мурманска 28 декабря, 2, 6,10,14 января. Поезд будет курсировать с прицепными вагонами сообщением Вологда – Мурманск и беспересадочными вагонами сообщением Архангельск – Мурманск;

- № 602/601 Москва – Рыбинск отправлением из Москвы 30 декабря, который следует через Углич;

- двухэтажный поезд № 153/154 Санкт-Петербург – Ярославль, который будет курсировать ежедневно, начиная с 29 декабря по 10 января.

Также через Ярославскую область будут ходить поезда №437/438 Пенза – Санкт-Петербург – Уфа и №198/197 Ижевск – Санкт-Петербург.

В праздничные дни также будут ходить поезда в Великий Устюг на родину Дела Мороза. 8 числа – до Котласа, 9-го – до Великого Устюга из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары м Челябинска.