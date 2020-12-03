Новое мобильное приложение для туристов будет запущено весной следующего года

ФОТО: ПАО "Сбербанк"

В Ярославской области будет создано мобильное приложение для туристов. Проект реализуют в рамках подписанного сегодня соглашения между Правительством региона и ПАО Сбербанк. Стороны планируют вместе работать над повышением привлекательности и узнаваемости региона путем внедрения цифровых технологий.

– Туристическая отрасль – одна из наиболее пострадавших в результате распространения коронавируса, и мы ведем комплексную работу по ее поддержке, – сказал губернатор Дмитрий Миронов. – Новое приложение будет интегрировано с уже действующей программой лояльности «Карта гостя Ярославии». Первую версию для туристов планируем запустить к Масленице, в марте следующего года.

С помощью мобильного сервиса гости региона смогут составлять собственные карты путешествий: планировать маршруты, получать список наиболее ярких, топовых мест для посещения, приобретать билеты в музеи и на мероприятия, бронировать услуги гидов и оставлять отзывы.

– Совместно с Правительством мы уже реализуем несколько важных проектов, задача которых – способствовать стабильному развитию региона, – рассказал управляющий Ярославским отделением Сбербанка Вадим Лушин. – Уверен, что новое мобильное приложение будет востребовано жителями и многочисленными гостями области.

Участие в церемонии подписания соглашения приняли заместители председателя Правительства региона Максим Авдеев и Екатерина Троицкая.