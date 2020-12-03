В Ярославской области бесплатные лекарства от COVID-19 выдали 2 тысячам больным

Медикаменты ждут еще 4 тысячи человек Фото: Олег УКЛАДОВ

1925 ярославцев, зараженные коронавирусом, но проходящие лечение на дому, получили бесплатные медикаменты. Еще около четырех тысяч амбулаторных пациентов ожидают препараты. Всего же в регионе лечатся на дому около 10 тысяч ярославцев.

Как пояснили в департаменте здравоохранения, с поставкой препаратов есть некоторые проблемы. Поступления медикаментов ждали еще 23 ноября, но логистические сети с нагрузкой не справились.

- Препараты нужно не только произвести, но и ввести в оборот, то есть разрешить распространение в медицинских организациях и аптеках, - пояснили в департаменте.