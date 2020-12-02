Вакцина пришлась по вкусу!

Как известно, бешенство является одним из самых опасных заболеваний, и разносчиком его зачастую являются лесные обитатели. С целью недопущения вспышки этой смертельной болезни национальный парк «Плещеево озеро» проводит ежегодную вакцинацию диких животных.

Государственные инспекторы национального парка раскладывают в его лесных угодьях вакцину от бешенства. Сами дозы представляют собой небольшие коричневые брикеты с питательным составом, внутри которого находится вакцина. Животное, привлеченное аппетитным запахом, проглатывает брикет, обезопасив себя от заболевания.

С целью наблюдения за дикими животными во многих местах закладки вакцины устанавливаются фотоловушки. После проверки этих устройств фиксируются дикие звери, которые с удовольствием поедают брикеты. В фотоловушки «попадаются» медведи, лисы, куницы, енотовидные собаки и другие обитатели лесов национального парка «Плещеево озеро».

Удивительно, но брикеты пришлись по вкусу даже белкам! В 2021 году работа по профилактике бешенства среди лесных обитателей будет продолжена.

Специалист по связям с общественностью национального парка «Плещеево озеро» Николай Кубанов