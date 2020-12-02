В Ярославской области начал работать единый телефон для вопросов по COVID

В Ярославской области начал работать единый телефонный номер 112 Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области начал работать единый телефонный номер 112, где принимаются вопросы по коронавирусной инфекции и вызовы врача на дом.

На данный момент работа единого номера строится по принципу переадресации, сообщили в правительстве региона. Единая линия 112 берет вызов и ищет, какой из номеров свободен, после чего переключает на него абонента.

Пока что можно звонить и на номера горячих линий департамента здравоохранения, которые были анонсированы ранее. Как только полностью наладят прием звонков на 112, те линии закроют.

Как уточнили в оперштабе, сейчас линии пользуются большим спросом у ярославцев. Ежедневно принимается порядка 100 звонков, но пик пришелся на утро субботы. Тогда операторы обработали около 500 обращений.