В Ярославской области все машины такси ходят сделать одного цвета Фото: Иван МАКЕЕВ

Департамент транспорта области подготовил законопроект о цвете легковых такси. Ведомство предлагает ввести для автомобилей перевозчиков одну цветовую гамму, например, белую или желтую, или их сочетание.

По словам и.о. директора департамента транспорта региона Сергея Кайгородова, это позволит пассажирам идентифицировать легальных перевозчиков, что в свою очередь повысит уровень безопасности перевозок.

Проект закона будет рассмотрен в Ярославской областной думе. Нововведение, если с ним согласятся депутаты, будет касаться только вновь оформляемых машин. Те, что уже работают на линии, перекрашивать не потребуется до окончания срока действия разрешения на работу.