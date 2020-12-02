Новые меры господдержки для самозанятых и предпринимателей введены в Ярославской области

ФОТО: Правительство Ярославской области

В Ярославской области зарегистрировались в качестве плательщиков налога на профессиональный доход уже более 5200 граждан. Они могут получить в региональном Фонде поддержки предпринимательства льготные микрозаймы от 50 до 200 тысяч рублей на срок до 3 лет под 4,25 процента годовых (или размер ключевой ставки ЦБ РФ на дату заключения договора) при предоставлении залога и наличии одного поручителя.

– В регионе был запущен механизм антикризисной поддержи малого и среднего бизнеса. Теперь на самозанятых распространяются такие же меры государственной поддержки, которые получает малый и средний бизнес в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», – подчеркнул губернатор Дмитрий Миронов. – Это особенно важно для сохранения социально-экономической стабильности в регионе.

Для предпринимателей суммы антикризисных залоговых займов увеличены. Теперь при предоставлении залога можно получить до 5 миллионов рублей на срок до двух лет по уникальной ставке 2 процента годовых практически на любые цели, в том числе на пополнение оборотных средств, приобретение нового оборудования, недвижимости, осуществление ремонтных работ, открытие нового направления бизнеса. При этом решение будет принято в течение одного дня с момента предоставления полного комплекта документов.

В этом году на выдачу льготных займов через региональный фонд было привлечено из федерального бюджета более 277 миллионов рублей.

Специальный налоговый режим для самозанятых действует в Ярославской области с 1 июля.