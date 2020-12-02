Предприниматели региона борются за гранты на развитие бизнеса

ФОТО: Правительство Ярославской области

В регионе проходит бизнес-шоу «Наставничество». Это конкурс для начинающих предпринимателей и самозанятых, которые хотят проработать свои проекты. Победители

получат гранты на развитие своего дела.

– Наш проект направлен на поддержку предпринимателей, увеличение числа занятых бизнес-деятельностью, а также на формирование положительного образа предпринимателя, – отметил и. о. директора областного департамента инвестиций и промышленности Дмитрий Глушков. – Все это соответствует задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В конкурсную комиссию поступило более 100 заявок. По результатам народного интернет-голосования в полуфинал вышли 39 человек. Вчера они презентовали свои разработки экспертному жюри, в составе которого – действующие предприниматели, представители деловых объединений и банковской сферы.

В финал вышли 18 участников. Они представили проекты в сферах дополнительного

образования и воспитания детей, легкой промышленности, предоставления услуг, розничной торговли и социального предпринимательства. От наставников они получат помощь в разработке стратегии роста и масштабирования своего дела, поиске решений существующих проблем.

Жители региона смогут увидеть все этапы конкурса в серии телевизионных передач под

названием #ЯрБизнесШоу, которые будут выходить на телеканале «Первый Ярославский» с 9 по 21 декабря. За проведением конкурса можно следить и в социальных сетях по хештегу #ЯрБизнесШоу, а также на сайте проекта.