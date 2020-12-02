В Ярославле на карантин по COVID-19 закрыты семь групп в детских садах

На карантин по COVID-19 закрыты семь групп в детских садах Фото: Иван МАКЕЕВ

Директор департамента образования Ярославля Елена Иванова рассказала об эпидемиологической ситуации в городских школах и детских садах.

На данный момент из-за ОРВИ на карантин переведены три класса из 2390 и 29 групп в детских садах из 1551.

- Что касается коронавируса, то Роспотребнадзор не выдавал предписание по уходу на карантин в школах. В детских садах закрыты семь групп, - пояснила Елена Иванова.

В школах по-прежнему каждое утро измеряют температуру ученикам и сотрудникам, действует специальное расписание посещения столовой, ученики находятся в одном классе, а не перемещаются по кабинетам, как это было раньше.