В Ярославле задержали четырех человек, находящихся в федеральном розыске

Задержанных передали полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ярославского Управления Росгвардии задержали четырех человек, которые скрывались от наказания, назначенного им судом.

39-летнего мужчину росгвардейцы и полиция взяли средь бела дня на улице Портовой во Фрунзенском районе Ярославля. Мужчина должен был сидеть за кражу, но старательно избегал наказания.

Аналогичный случай имел место в Тутаеве: там задержали 43-летнего мужчину. Он был осужден за грабеж.

Еще два жителя региона – 46-летнего ярославец и 38-летнего переславец – находились в федеральном розыске за неуплату алиментов.

- Все задержанные переданы полиции, - сказали в пресс-службе ведомства.