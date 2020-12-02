В Ярославле жители 78 домов останутся без отопления

2 декабря пройдут отключения тепла в Ленинском районе Фото: Полина Вачнадзе

Сегодня, 2 декабря, несколько десятков домов в Ленинском районе Ярославля останутся без отопления. О причинах отключения рассказал глава территориальной администрации Александр Трудоношин.

- Будут проходить ремонтные работы на подающем трубопроводе на сетях ТГК-2, - сказал он.

С 9 утра до 16:00 отопление отключат по следующим адресам:

- Автозаводская: 1а, 5/1, 9/1, 21, 23, 29, 31а, 33а, - Белинского:1, 2, 3а, 4, 4а, 5, 6, 15, 15б, - Радищева: 5а, 6, 6а, 7, 7 стр. 2, 8, 11, 13, 15, 17, 18 к. 2, - Чехова: 2, 4, 5, 7, 10, 12/18, 14, 16, - Кузнецова: 1, 1 к. 2, 3, 4, 5, 9/14, 11, 13, 15, - Чкалова: 2, 2а, 46, 20, 20а, 20б, 22, - Карла Либкнехта: 4, 9, 11/2, 14, 16, 24, 24 к. 2, 22/10, 26, 26а, - Розы Люксембург: 1/35, 5а, 7, 7а, 9/28, - Добролюбова: 4, 6, 6а, 8, 9/7, 10/2, 16, - Октября: 63, 63 к. 2, 67, 71.