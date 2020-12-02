Суд скостил срок фигуранту дела о "пытках в ярославской ИК-1"

В январе Ефремова приговорили к 4 годам. ФОТО: Архив КП

Апелляционный суд Ярославского областного суда изменил приговор в отношении бывшего заместителя начальника оперативного отдела Сергея Ефремова. Вместо четырех лет в колонии общего режима, назначенных Заволжским судом в январе, Ефремов проведет в местах не столь отдаленных 3,5 года.

Напомним, что бывший сотрудник колонии стал первым осужденным по делу о "пытках в ярославской ИК-1". Он обвинялся в превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения. Экс-уфисиновец сотрудничал со следствием, согласился с обвинением и давал показания против своих коллег. Помимо лишения свободы, Ефремова лишили звания капитана внутренней службы и на два года запретили занимать определенные должности.

В ноябре суд оправдал двоих фигурантов дела, остальным назначил наказание от трех лет. Шестерых осужденных освободили в зале суда, так как было учтено время, проведенное ими под стражей.