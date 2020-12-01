"Это очередной прорыв": в Ярославле вода полилась из-под асфальта

В Ярославле очередной потоп. Скриншот с видео группы "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле из-под асфальта забил очередной гейзер. ЧП произошло днем 1 декабря на улице Наумова в Красноперекопском районе. Вода хлестала, но асфальт держался, чем вызвал восхищение многих ярославцев.

- Какой хороший асфальт, держится под напором воды, - пишет Сергей Ш.

- Давно положили, по всем правилам, а не зимой, - отвечает ему Майя Л., явно намекая на недавний скандал с укладкой асфальта прямо в снег.

- Переживать стоит из-за вымывания почвы под этим асфальтом. Может пешеход под землю провалиться или рядом стоящий автомобиль, - беспокоится за людей и технику Алексей Р.

- Радуйтесь, что не минус 20, - с оптимизмом смотрит на все происходящее Иван К.

Как оказалось, потоп случился из-за внезапно прорвавшейся трубы. Протечку устранили.