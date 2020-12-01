"Это очередной прорыв": в Ярославле вода полилась из-под асфальта

В Ярославле очередной потоп. Скриншот с видео группы "Жесть Ярославль" ВКонтакте
В Ярославле из-под асфальта забил очередной гейзер. ЧП произошло днем 1 декабря на улице Наумова в Красноперекопском районе. Вода хлестала, но асфальт держался, чем вызвал восхищение многих ярославцев.
- Какой хороший асфальт, держится под напором воды, - пишет Сергей Ш.
- Давно положили, по всем правилам, а не зимой, - отвечает ему Майя Л., явно намекая на недавний скандал с укладкой асфальта прямо в снег.
- Переживать стоит из-за вымывания почвы под этим асфальтом. Может пешеход под землю провалиться или рядом стоящий автомобиль, - беспокоится за людей и технику Алексей Р.
- Радуйтесь, что не минус 20, - с оптимизмом смотрит на все происходящее Иван К.
Как оказалось, потоп случился из-за внезапно прорвавшейся трубы. Протечку устранили.