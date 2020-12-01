Под Ярославлем в ДТП с грузовиком разбился водитель "Шевроле"

Водитель "Шевроле" погиб на месте аварии Фото: УМВД по Ярославской области

Сегодня, 1 декабря, около часа дня в Ярославском районе произошло ДТП. На трассе "Москва - Холмогоры" столкнулись "Шевроле Круз", которым управлял 30-летний мужчина, и грузовик "Мерседес", за рулем находился 37-летний водитель.

- Водитель легковой машины, житель Ярославля, от полученных травм скончался на месте аварии до приезда бригады скорой помощи, - рассказали в пресс-службе полиции.

Что произошло на дороге, пока не ясно, проводится проверка. Но судя по фото удар был огромной силы: вся передняя часть "Шевроле" разбита, а грузовой автомобиль вылетел с трассы.