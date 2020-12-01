Ярославские полицейские нашли хозяина запертой в машине собаки

Владельца собаки установили. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Во Фрунзенском районе ярославцы заметили собаку, запертую в салоне автомобиля припаркованного на пересечении улиц Колмогорова и Чернопрудной.

- Помогите спасти собаку! Собака (стаф или пит) сидит вторые сутки в машине, агрессирует, окно приоткрыто, но на улице не лето. У собаки нет подшерстка, который спасает от переохлаждения. Переднее сиденье уже обгрызено, - написали в группе "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте.

Естественно, на пост сразу же отреагировали неравнодушные комментаторы. Кто-то предлагал разбить стекло и выпустить пса, другие - накормить его через приоткрытое окно. Портить чужое имущество ярославцы не стали, да и не известно, как бы отреагировала собака на это, тем более, что настроена она была не совсем дружелюбно. А вот покормить животное через щель кое-кто решился.

- Собаку я накормила, к окончанию трапезы подоспел хозяин. Пытался изобразить удивление, отчего такая паника, так как, по его словам, собаку он оставил час назад, - рассказал Лариса К. - Собака не избитая, но истощенная. В владельцем поговорила на предмет "так делать нельзя", но судя по его ухмылкам и сарказму, информация не особо дошла.

Возможно, отношение 27-летнего ярославца к живому существу изменится после разговора с участковым.

- Хозяин собаки установлен. Он занимается ремонтами и берет пса с собой. Оставляет в машине, но периодически выходит, чтобы выгулять и накормить животное. Участковый провел с владельцем собаки профилактическую беседу, наказывать его нет оснований, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.