Фестиваль «Кинопроба» пройдет при поддержке видеосервиса Wink

Изображение: ПАО «Ростелеком»

Видеосервис Wink компании «Ростелеком» стал партнером XVII международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба», организаторами которого выступают Свердловская областная организация Союза кинематографистов России, Уральский государственный архитектурно-художественный университет, АНО «Д.К-Киноклуб» при поддержке Министерства культуры Свердловской области и управления культуры администрации города Екатеринбурга.

Участники фестиваля - представители киношкол со всего света. На участие в конкурсной программе поступило более 400 заявок из 28 стран - Польши, Франции, Чехии, Германии, Швеции, Португалии, Ирана, Индии, Египта, Израиля, Армении и других. Впервые фестиваль «Кинопроба» пройдет в гибридном формате: некоторые показы конкурсных фильмов, мастер-классы и лекции состоятся в онлайн-режиме. Wink разместил в специальном разделе «Кинопроба» короткометражные художественные и документальные фильмы, а также анимационные работы конкурсантов. Такая поддержка со стороны видеосервиса позволит многократно увеличить аудиторию фестиваля и познакомить зрителей по всей России с работами участников, которые скоро могут стать знаменитыми режиссерами, сообщает пресс-служба «Ростелекома».

- Уже точно знаем, что несколько мастер-классов пройдет онлайн. Так, известный драматург, режиссер театра и кино Иван Вырыпаев проведет мастер-класс о превращении спектакля в фильм. Израильский режиссер документального кино Борис Мафцир выступит с онлайн-лекцией о работе документалиста с устными свидетельствами, а о работе с архивами расскажет наш друг, польский документалист Мацых Дрыгас, — сказала директор фестиваля Лилия Немченко.