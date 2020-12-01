Ярославский «Локомотив» и московское «Динамо» обменялись игроками

Состав "железнодорожников" пополнил финский крайний нападающий Тему Пулккинен. ФОТО: ХК "Локомотив"

Ярославский «Локомотив» произвел обмен игроками с московским «Динамо». Информация об этом появилась в официальной группе «железнодорожников» в социальной сети.

- Состав нашей команды пополнил финский крайний нападающий Тему Пулккинен, а в стан «бело-голубых» перешел форвард Магнус Пяярви-Свенссон, - сообщает пресс-служба «Локомотива».

На счету 28-летнего Тему Пулккинена в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ девять голов и пять результативных передач в 22 матчах.

Сегодня, 1 декабря, «Локомотив» сыграет с череповецкой «Северсталью», которую ночью попросили покинуть отель.