Волжский парк в Рыбинске благоустроят за 45 миллионов рублей

План благоустройства Волжского парка. ФОТО: скриншот Портал госзакупок

Власти Рыбинска решили благоустроить Волжский парк. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Согласно документам, размещенным на портале, в порядок планируют привести территорию от улицы Бородулина до улицы Луначарского («Парк ХХII съезда») и участок в створе улицы Свободы.

В парке подрядчик должен будет выпилить старые деревья, провести планировку территории, отремонтировать старые и проложить новые пешеходные дорожки. Кроме того, сделать новое освещение, высадить декоративные деревья и кустарники, установить лавочки, подвесные диваны и круглые скамейки. В парке, по замыслу городской администрации, также появятся концертная зона и скейт-парк. На участке, который находится рядом с Аллеей славы, благоустроят тротуары, сделают освещение, разобьют клумбы и установят скамейки.

Стоимость работ рыбинские власти оценили в 45,6 миллиона рублей. Кто займется благоустройством парка, станет известно 15 декабря.