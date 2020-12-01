В Ярославле начали ставить большие новогодние ели

В Ярославле начали ставить новогодние ели Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле начали устанавливать новогодние ели. В этом году впервые 10-метровая новогодняя красавица появится на проспекте Машиностроителей в Заволжском районе. Установят елки на привычных всем площадках: на Светской площади, площадях Юности и Октябрьской, в парке Победы и в других местах отдыха ярославцев.

На Октябрьской площади также установят светодиодные консоли, аналогичные поставят на Первомайской и Комсомольской улицах. А на стене музея-заповедника впервые сделают новогоднюю проекцию.

Самая главная ель города, по сложившейся традиции, будет на Советской площади. От заливки большого катка и гуляний в новогоднюю ночь власти решили отказаться из-за пандемии по коронавирусу, но "святое" решили не трогать, так что ель будет.

Новогоднее оформление Ярославля в цифрах:

- 50 километров гирлянд повесят на улицах и в парках,

- 200 световых консолей и декоративных конструкций установят по городу,

- 380 деревьев и 50 зданий подсветят.

Кафе, гостиницы, магазины также не остаются в стороне и занимаются новогодним оформлением витрин и окон.