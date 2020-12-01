В ярославском университете продлили дистанционное обучение

Студенты ЯрГУ будут учиться дистанционно до 31 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославском государственном университете имени П.Г.Демидова продлили дистанционное обучение. Информация об этом появилась в официальной группе вуза в социальной сети.

- Действие приказа ректора о режиме обучения продлено до 31 декабря 2020 года, обучение продолжается в преимущественно дистанционном формате, - говорится в сообщении.

В каком режиме студенты будут сдавать зимнюю сессию, пока неизвестно. На сегодняшний день говорить об улучшении ситуации с коронавирусом в регионе не приходится. По данным на 1 декабря, число заболевших COVID-19 увеличилось на 184 человека.