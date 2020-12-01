С Резинотехники в Ярославле будет ходить больше автобусов

Усилить маршрут №40 планируют уже со следующей недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

По просьбам жителей микрорайона Резинотехника увеличат количество автобусов на маршруте №40. Об этом сегодня, 1 декабря, на оперативном совещании в мэрии Ярославля сообщил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

- В настоящее время проводится обследование пассажиропотока на пиковых рейсах в утренние и вечерние часы. По результатам обследования примем окончательное решение об увеличении количества автобусов, - пояснил чиновник.

Напомним, ранее жители Резинотехники написали открытое письмо городским и областным властям. Ярославцы пожаловались на то, что в часы пик автобусы ходят переполненными и соблюдать социальную дистанцию в условиях пандемии невозможно.

В мэрии уточнили, что усилить маршрут №40 планируют уже со следующей недели.