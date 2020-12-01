В Ярославле нашли мертвым бывшего заместителя мэра Владимира Смирнова

Сегодня, 1 декабря, в Ярославле нашли мертвым экс-заместителя мэра по вопросам градостроительства Владимира Смирнова, сообщает портал «Ярновости» со ссылкой на бывшего главу города Виктора Волончануса.

Причина смерти 71-летнего мужчины пока неизвестна. В настоящее время уточняются обстоятельства случившегося.

Работу в органах местного самоуправления Владимир Смирнов начал в 1994 году. Он был первым заместителем главы администрации Фрунзенского района. В 1996-м стал заместителем мэра Ярославля по градостроительной политике. В 2003 году стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий».

КП-Ярославль выражает соболезнования родным и близким Владимира Михайловича.