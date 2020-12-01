В Ярославле хоккейную команду "Северстали" попросили покинуть отель

Ночью эвакуировали всех постояльцев гостиницы. ФОТО: ХК "Северсталь" ВКонтакте

Команде ХК "Северсталь", которая приехала на игру с ярославским "Локомотивом" ночью пришлось на время покинуть отель. Около полуночи в гостинице сработала пожарная сигнализация, всех постояльцев эвакуировали.

- Команда была вынуждена покинуть отель. На место прибыло несколько машин пожарной службы. Позже выяснилось, что тревога оказалась ложной. По словам администратора отеля, произошел технический сбой, - сообщает пресс-служба череповецкого хоккейного клуба.

И уточняет, что во время тревоги у команды был отбой.

В официальной группе "Северстали" подписчики выдвинули предположение, что это могла быть провокация, но сами же и отказались от этой версии.

- Не думаю, что нас так боятся, что устроили провокацию. Но если что, можно и при приезде Локо эвакуацию устроить. Хоть здесь будет 1:1, - надеемся, что шутит Александр М.

Напомним, матч между ярославским "Локомотивом" и череповецкой "Северсталью" состоится сегодня, 1 декабря.