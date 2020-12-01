Снега не допросишься: синоптики рассказали, какой для ярославцев будет зима

Финал зимы, то есть февраль, также окажется теплее нормы, сугробы превысят 20-25 сантиметров Фото: Полина Вачнадзе

Специалисты Центра "Фобос" рассказали, какой будет зима в этом году. Сегодня, в первый ее день, столбики термометра окажутся на уровне 0, а к концу недели на всех ждут морозы и солнце. Ночью ожидается до -5...-10, днем 0...-5, что соответствует климатической норме.

С 10 по 15 декабря, по прогнозам специалистов, будет немного морозно и бесснежно, а потом скажется теплое дыхание Атлантики, потянутся снеговые облака, на несколько дней потеплеет до околонулевых значений. Последняя декада первого зимнего месяца обещает быть холодной: ночью от -6 до -11, днем от -1 до -6. Выпадет снег, который вряд ли растает к Новому году: покров составит 8-13 сантиметров (при норме в 15-20). В целом, температуры в декабре окажутся на 1-1,5 градуса выше нормы, а недобор по осадкам составит до 30%.

Январь прогнозируется теплым и влажным, средняя температура на 4-5 градуса превысит норму, но осадков выпадет на 20% больше обычного, обещают специалисты центра.

- Погода будет отличаться неустойчивостью с высокой вероятностью как оттепелей, так и крещенских морозов, - говорят метеорологи.

Финал зимы, то есть февраль, также окажется теплее нормы, сугробы превысят 20-25 сантиметров.

- Таким образом, средняя прогностическая температура воздуха на предстоящую зиму составит примерно -4,5 при норме -7,7. Эти показатели соответствует многолетним температурным значениям таких столиц как Осло или Хельсинки, с характерным для них мягким и влажным климатом, обусловленным теплым влиянием Гольфстрима. А значит, грядущую зиму можно вполне назвать «скандинавской», - говорят в центре "Фобос".