В Рыбинске под грузовик попали две женщины: одна скончалась

Грузовик наехал на женщин-пешеходов, одна погибла. ФОТО: группа "Авто Новости Рыбинск" ВКонтакте

В Рыбинске вчера, 30 ноября, поздно вечером на перекрестке улиц 9 Мая и проспекта Революции произошло ДТП. Две женщины попали под колеса грузовика "ЗИЛ": 43-летняя женщина была госпитализирована в больницу, ее знакомая 1973 года рождения скончалась на месте аварии.

По предварительной информации, пешеходы переходили дорогу по "зебре" на зеленый сигнал светофора.

- Обе работали кондукторами, возвращались домой после работы. Водитель грузовика сказал, что не заметил их, - рассказывает Виктория С.

На месте работали сотрудники ДПС, МЧС и медики. Проводится проверка, устанавливаются вес обстоятельства ДТП