Ярэнерго предупреждает о мошенниках-энергетиках

Фото: Филиал «Россети Центр Ярэнерго»

В Ярославской области зафиксированы случаи мошеннических действий под предлогом проверки электропроводки у жителей квартир МКЖД.

Злоумышленники представляются сотрудниками филиала «Россети Центр Ярэнерго» и требуют пустить их в квартиру для проверки электропроводки, розеток, установки любых электрических приборов. В случае отказа обещают перепады напряжения и другие проблемы с электричеством. Обычно ведут себя настойчиво, могут демонстрировать удостоверения псевдоэнергетических компаний, заявлять о крайней необходимости своих действий.

Филиал Ярэнерго предупреждает: сотрудники «Россети Центр» не приходят к потребителям и не проводят никаких сервисных работ без заявок самих потребителей. Исключение – случаи отключения за неуплату и снятие показаний приборов учета в частных домовладениях. Также сотрудники Ярэнерго не принимают от населения денежные средства и не занимаются продажей различных товаров на дому. Не реализуют энергосберегающее или любое другое оборудование без предварительно оформленных договоров в офисах обслуживания потребителей. По любым вопросам оказания услуг специалисты Ярэнерго всегда посоветуют потребителю обратиться в один из пунктов по работе с потребителями.

Все специалисты «Ярэнерго» всегда одеты в спецодежду с логотипами компании, у каждого есть служебное удостоверение, передвигаются энергетики на служебных автомобилях с фирменным логотипом «Россети Центр».

Ярославские энергетики просят жителей проявлять бдительность. Любую информацию о подобных происшествиях необходимо передавать в правоохранительные органы, а также сообщать по телефону доверия отдела безопасности филиала «Россети Центр Ярэнерго» 8-980-709-90-80, действующего только в пределах региона, или по телефону круглосуточной прямой линии компании 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).