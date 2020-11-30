Ярославский «Локомотив» взял реванш у «Динамо» за поражение в Минске

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «железнодорожников». ФОТО: ХК "Локомотив"

«Локомотив» одержал победу над минским «Динамо». Игра, которая прошла вчера, 29 ноября, в Ярославле, завершилась со счетом 3:2 в пользу «железнодорожников».

На девятой минуте первого периода счет открыл Николай Коваленко. За три минуты до окончания второго периода Егор Аверин удвоил преимущество ярославцев. Однако в заключительном периоде гостям удалось сравнять счет. Голами у динамовцев отличились Райан Мерфи и Егор Шарангович. Игра перешла в овертайм. Павел Красовский сумел забросить шайбу и принес победу «Локомотиву».

1 декабря «железнодорожники» на домашнем льду примут «Северсталь» из Череповца.