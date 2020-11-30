На Юбилейном мосту в Ярославле из-за «ям-убийц» пострадали машины

Ямы на Юбилейном мосту начали заделывать. ФОТО: Департамент дорожного хозяйства Ярославской области

Ярославцы в социальных сетях пожаловались на «ямы-убийцы», которые образовались на съезде с эстакады Юбилейного моста, и выложили фотографии пострадавших машин. На кадрах запечатлены припаркованные автомобили и водители, меняющие колеса.

- Яма на Юбилейном мосту из-за Волги напротив «Рио» собрала максимум. На данный час стоит десять машин на аварийке с пробитыми колесами, у одной вроде даже отвалилось правое переднее колесо, - рассказали очевидцы.

На произошедшее отреагировали в региональном департаменте дорожного хозяйства.

- В настоящее время проводятся работы по ликвидации ям, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Однако пострадавших автовладельцев волнует еще и другой вопрос: кто возместит причиненный машинам ущерб. Пользователи сети советуют водителям обратиться в суд.